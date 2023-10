Beecoins Inc é um jogo de fusão criado pela Avix Games. Neste jogo você funde abelhas fofas! Comece com as abelhas bebês e depois faça-as crescer! Você pode adquirir Beecoins para ajudá-lo a alcançar seu objetivo mais rapidamente. Você será o melhor apicultor que existe?Selecione e mova as abelhas - Clique e arraste o botão esquerdo do mouseBeecoins Inc foi criado pela Avix Games. Eles têm muitos outros jogos divertidos no Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right and Twice!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Beecoins Inc. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.