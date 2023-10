Photo Puzzle: Slide Edition é um jogo de 8 quebra-cabeças onde você precisa deslizar as peças para colocá-las no lugar certo. Se você tiver todas as peças no lugar certo, você completa o nível! Existem 3 níveis de dificuldade para escolher: fácil, normal e difícil, cada um adicionando mais e mais peças ao quebra-cabeça. O jogo tem um total de 500 níveis! Você consegue completar todos eles?Como jogar:Clique ou arraste para mover uma peça selecionada. Você também pode usar as setas do teclado para mover as peças do quebra-cabeça. Coloque todas as peças para terminar o nível.Sobre o criador:Photo Puzzle: Slide Edition foi criado pela Avix Games. Eles são conhecidos por seus jogos Thumb Fighter no Poki! Jogue-os aqui: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition.

Site: poki.com

