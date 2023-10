Stone Age Architect é um jogo de quebra-cabeça com tema pré-histórico criado pela Avix Games, que também nos trouxe Thumb Fighter. Este jogo de quebra-cabeça tangram colocará sua mente à prova com física, alienígenas, viagens no tempo e seu fiel amigo Bob. Você tem o que é preciso para provar aos alienígenas que pode resolver qualquer quebra-cabeça que eles lhe enviarem? Use sua arma de raios especial para colocar todas as peças no lugar e ajudar seus amigos extraterrestres! Controles: Mouse - Clique para usar a arma de raios e mover peças Sobre o criador: Stone Age Architect foi criado pela Avix Games, com sede em Buenos Aires, Argentina. Eles também são os criadores de Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Exceptions e muito mais!

Site: poki.com

