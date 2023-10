Thumb Fighter é um jogo de luta para um ou vários jogadores baseado nas antigas guerras de polegares, criado pela AVIX Games. O Thumb Fighter está disponível para qualquer navegador que suporte HTML5. Participe de uma guerra um contra um com os dedos em Thumb Fighter. Thumb Fighter desafia você a dar as mãos e lutar pela primeira posição. Você pode escolher jogar com dígitos hilariamente vestidos, incluindo Blinky, Bobbie, Red Bro ou BatThumb. Espere o outro polegar cair e então pule para cima. Jogue Thumb Fighter no seu navegador para provar quem é o verdadeiro campeão da Thumb War.Tem um amigo com quem brincar? Em seguida, escolha “P1 vs P2”. Se estiver sozinho, você pode jogar contra o computador com a opção “P1 vs CPU”. Então você decide a aparência do seu lutador de polegar. A contagem regressiva começa. O jogador 1 usa a tecla “A” e o jogador dois usa a tecla “L” do teclado. O vencedor é aquele que conseguir manter o polegar no topo por mais tempo. Thumb Fighter é criado pela Avix Games, com sede em Buenos Aires, Argentina. Eles também são os criadores de Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect e muito mais!

