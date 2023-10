Exceptions é um jogo desafiador criado pela Avix Games onde você precisa identificar as diferenças entre belas fotografias. Olho, espia com meu olhinho, algo diferente nessas fotos! Esse é o objetivo em Exceções. Veja diversas fotos selecionadas de todo o mundo e veja se consegue identificar os diferentes detalhes. Com gráficos limpos e música relaxante, é uma ótima maneira de relaxar enquanto desafia seu cérebro! Exceptions é fácil de jogar sem pressão de tempo, então experimente Poki em seu navegador no desktop e na web móvel! Controles: Mouse - Clique nos diferentes detalhes Sobre o criador: Exceptions é criado pela Avix Games, com sede em Buenos Aires, Argentina. Eles também são os criadores de Thumb Fighter, Stone Age Architect e muito mais!

Site: poki.com

