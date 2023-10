The Walking Merge é um jogo de fusão onde você lidera e comanda um exército de sobreviventes do apocalipse zumbi. Você e sua equipe estão presos em uma rua mortal invadida por monstros e devem produzir mais unidades rapidamente para sobreviver. Combine duas unidades iguais para criar uma unidade mais poderosa para abater todos os zumbis. Certifique-se de equilibrar o número do seu exército, pois a horda de zumbis avança constantemente. Toque repetidamente para gerar unidades mais rapidamente se estiver com pressa! Você pode formar o grupo mais forte? Quanto tempo seu grupo pode durar neste jogo de estratégia de apocalipse? Vá em frente e mostre a todos que você é um grande líder! Use o mouse ou o dedo para arrastar e soltar duas unidades iguais para criar uma unidade mais poderosa. Certifique-se de equilibrar o número do seu exército, pois a horda de zumbis avança constantemente. Toque repetidamente para gerar unidades mais rapidamente e continuar mesclando-as! The Walking Merge é criado pela Avix Games. Jogue seus outros jogos divertidos no Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition e Photo Puzzle: Slide Edition

