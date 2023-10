Merge Arena é um jogo de defesa de torre 3D sobre como defender seu território de vários tipos diferentes de inimigos enquanto melhora constantemente seu exército. O jogo funciona com um sistema de fusão que permite combinar unidades idênticas em uma única unidade mais forte. Combine suas unidades e melhore-as para que possam atacar os monstros malignos que vêm atacar seu adorável reino! O botão amarelo abaixo iniciará uma nova luta. Antes de cada luta, expanda as unidades e slots disponíveis usando os dois botões no canto inferior direito. Peça ajuda a magos, arqueiros e cavaleiros gigantescos! As batalhas lhe renderão experiência e ouro, mas seu tesouro também gerará algum dinheiro por conta própria. Gaste seus ganhos com cuidado para aumentar sua força e proteger todos os seus cidadãos do perigo. Você também pode usar as chaves que ganhou para jogar partidas multijogador contra jogadores reais! Compartilhe Merge Arena com seus amigos e descubra quem consegue construir o forte mais forte e mantê-lo por mais tempo! Arraste e solte unidades idênticas para fundi-las em uma unidade mais forte. O botão abaixo da página iniciará uma nova luta. Certifique-se de expandir as unidades e slots disponíveis usando os dois botões no canto inferior direito. Merge Arena é criado por EasyCats. Jogue o outro jogo no Poki: Archer CastleVocê pode jogar Merge Arena gratuitamente no Poki.Merge Arena pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

