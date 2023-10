Like a King é um jogo de defesa de torre e construção de deck criado pela LAK Games. Você é um rei que deve lutar contra outros reis usando e combinando as unidades de sua coleção de cartas. Cada carta é uma unidade única que você pode usar no campo de batalha. Alguns deles atacam o inimigo, mas alguns deles extraem ouro e até preparam armadilhas para a unidade inimiga. Complete missões, construa um deck forte e, o mais importante, crie estratégias com sabedoria para ser o único verdadeiro rei que permanece!Toque no bloco vazio para gerar uma unidade. Desenhe uma linha da unidade até a unidade inimiga que você deseja atacar. Revise suas táticas e destrua todas as unidades inimigas antes que elas sejam destruídas.Like a King foi criado pela LAK Games. Jogue o outro jogo deles no Poki: Panda: Bubble Shooter

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Like a King. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.