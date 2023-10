Panda: Bubble Shooter é um jogo de quebra-cabeça de tiro com bolhas criado pela LAK Games. Neste jogo você é o pai de muitos pandas pequenos e deve salvá-los passando por todos os níveis cheios de bolhas coloridas. Use suas habilidades de pontaria para estourar as bolhas correspondentes e use os vários tipos de power-ups para ajudá-lo no caminho. Ganhe moedas, power-ups, baús de tesouro e recompensas diárias e até jogue o minijogo Roda da Fortuna para tornar sua aventura mais interessante. A regra de ouro da paternidade é não deixar seus filhos ficarem dentro de uma bolha, então vá em frente e estoure-a! Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse ou o dedo para mirar e solte para atirar. Combine três ou mais bolhas da mesma cor para estourá-las. Use a ajuda do reforço Long Arrow para limpar os lugares mais difíceis.Panda: Bubble Shooter é criado pela LAK Games. Jogue seus outros jogos no Poki: Like a King e Bubble Shooter

