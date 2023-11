Amazing Bubble Breaker é um jogo de combinação onde você elimina bolhas da tela colocando três ou mais bolhas da mesma cor próximas umas das outras. Existem três modos de jogo: Fácil, Médio e Difícil se você quiser testar suas habilidades. Escolha entre diferentes temas de bolhas coloridas para a tela do jogo e desfrute de dois ótimos planos de fundo e animações maravilhosas. Existem estatísticas no jogo se você quiser saber mais sobre seu estilo de jogo. Se você estiver preso, você sempre pode usar dicas e power-ups! Não se esqueça de compartilhar o Amazing Bubble Breaker com seus amigos para que você possa comparar suas pontuações!Toque para disparar uma bolha. Se você conseguir três ou mais bolhas da mesma cor, poderá estourá-las todas.Amazing Bubble Breaker foi criado por Amazing Hedgehog. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect e Amazing DominoesVocê pode jogar Amazing Bubble Breaker gratuitamente no Poki.Amazing Bubble Breaker pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis como telefones e tablets.

Site: poki.com

