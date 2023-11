Amazing Sudoku é um jogo de reflexão onde você organiza blocos de sudoku numerados em várias linhas e colunas. Treine seu cérebro jogando sudoku que requer habilidade, estratégia e paciência para vencer. Examine a grade 9x9 onde já existem alguns números. Você deve adivinhar e preencher os quadrados restantes com qualquer número de 1 a 9. O quebra-cabeça está completo quando cada linha, cada coluna e cada quadrado 3x3 do quebra-cabeça contém os números de 1 a 9, com cada número aparecendo apenas uma vez. Não se esqueça de aproveitar as dicas e os power-ups de desfazer/refazer! Não se esqueça de compartilhar o Amazing Sudoku com seus amigos! Use o dedo ou o botão esquerdo do mouse para selecionar um bloco. Você pode usar o teclado numérico ou o painel do jogo para preencher um número. Você deve descobrir os dígitos adequados para cada espaço. Cada linha, coluna e seção deve conter um de cada dígito. Se você ficar preso, use uma dica!Amazing Sudoku foi criado por Amazing Hedgehog. Jogue seus outros jogos no Poki: Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect e Amazing DominoesVocê pode jogar Amazing Sudoku gratuitamente no Poki.Amazing Sudoku pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Amazing Sudoku. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.