Wood Blocks 3D é um jogo de quebra-cabeça de blocos criado pela Infinity Games. Este jogo dá nova vida à experiência clássica do Tetris, permitindo que você coloque os blocos em qualquer lugar da grade. Você recebe três peças para tocar de cada vez. Arraste e solte essas peças na grade para preencher todos os quadrados em uma coluna ou linha, para que você possa limpá-la e ganhar pontos. Use power-ups, faça combos e crie estratégias para seus movimentos para maximizar sua pontuação mais alta. Wood Blocks 3D é a maneira perfeita de trabalhar seu cérebro enquanto relaxa. Arraste e solte essas peças na grade para preencher todos os quadrados em uma coluna ou linha, para que você possa limpá-la e ganhar pontos. Use um power-up se quiser se livrar de uma peça ou girá-la.Wood Blocks 3D foi criado pela Infinity Games. Jogue seus outros jogos de reflexão no Poki: Energy, Infinity Loop, Shapes e Sudoblocks

Site: poki.com

