Sudoblocks é um jogo de combinação de peças que combina a experiência do sudoku com o gênero de blocos. Embora seja um jogo de blocos em sua alma, ele adota a mecânica do Sudoku ao introduzir uma nova mecânica: sua tarefa é limpar o tabuleiro usando as peças à direita para preencher os quadrados 3x3 ou completar linhas retas. O lado esquerdo contém seus power-ups que o ajudarão a vencer o jogo, como desfazer, destruir, girar, trocar. Existem três modos de jogo para todos os seus gostos: Padrão, cronometrado ou relaxado. Tem até modo noturno! Sudoblocks oferece uma experiência de quebra-cabeça como você nunca viu antes!Pegue uma peça do recipiente certo mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse e solte-a em um bloco vazio, soltando-a.Sudoblocks é criado pela Infinity Games, uma empresa de desenvolvimento de jogos estúdio sediado em Portugal. Eles são especializados em jogos relaxantes como Energy, Infinity Loop e Shapes. Você pode jogar todos eles de graça no Poki!

Site: poki.com

