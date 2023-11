Pipes é um jogo de quebra-cabeça feito pela Infinity Games. Neste jogo você precisará contornar canos para completar um circuito fechado para que a água flua para as plantas. Clique nos tubos para girá-los! Este jogo tem vários níveis e a dificuldade aumenta muito rápido! Você será capaz de terminar todos os níveis?Clique do mouse - Gire um pipePipes foi criado pela Infinity Games.Você pode jogar Pipes no seu navegador ou no celular sem instalar ou baixar nada gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

