Craftomation 1

Craftomation é um jogo de quebra-cabeça feito por Luden IO. Neste jogo você pode combinar itens e elementos para criar novos. Combine o seu caminho através dos níveis até poder criar um robô. Você poderá então programar o robô para terminar o nível para você, usando funções representadas como caixas. Você será capaz de terminar todos os níveis?Clique do mouse - arraste e solte para combinar elementos ou programar o robôCraftomation foi criado por Luden IO.Você pode jogar Craftomation no seu navegador ou no celular sem instalar ou baixar nada gratuitamente no Poki.

