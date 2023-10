Mimelet é um jogo de plataforma feito pela Neutronized. Você controla um personagem chamado Mimelet, capaz de se transformar com poderes! Pule em cima dos inimigos para roubar seus poderes e superar todos os obstáculos pelo caminho. Mimelet é um jogo de aventura de plataforma completo com uma mecânica de jogo simples e divertida e quebra-cabeças desafiadores. Você será capaz de resolver todos os níveis?Movimento - Teclas de setaObtenha poderes saltando sobre os inimigosMimelet foi criado por Neutronized.Você pode jogar Mimelet em seu navegador sem instalar ou baixar gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

