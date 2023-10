Dunk Perfect é um jogo de esportes 3D criado pela Ranida Games. Neste jogo de basquete freestyle slam dunk, seu personagem pretende pular o mais alto possível para marcar três pontos e também alguns pontos por estilo! Mostre grandes golpes, experimente níveis desafiadores e desbloqueie power-ups incríveis para personalizar seu personagem. Você consegue obter uma pontuação perfeita em todos os níveis?Pular - Arraste o botão esquerdo do mouse e solteGirar - Mantenha pressionadas as teclas de seta para a esquerda ou para a direitaDunk Perfect foi criado pela Ranida Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

