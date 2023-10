Basket & Ball é um jogo de basquete como nenhum outro. Combinando os gêneros esportivo e de quebra-cabeça, o jogo obriga você a descobrir maneiras criativas de colocar a bola na cesta! Seu trabalho é quicar a bola de basquete e marcar pontos passando por uma ampla variedade de quebra-cabeças de física. Reúna muitos bônus antes de acertar a tacada no Basket & Ball! Quão alto você consegue marcar?Bounce ball - Botão esquerdo do mouse ou SpaceMove - Teclas de setaBasket & Ball é criado por Sun Temple. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

