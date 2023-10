Bouncy Basketball é um jogo de basquete para dois jogadores onde você pula pela quadra tentando marcar! Você pode jogar contra o NPC ou contra um amigo. Tente agarrar a bola saltando em sua direção e solte a tecla para chutar. Você pode até enterrar ao pular perto do aro e soltar a bola na hora certa. O jogo oferece muitas opções, por exemplo, escolher o seu time favorito, e a opção de jogar em times de 1, 2 ou 3 pessoas. Jogue uma partida rápida no menu ou entre nos playoffs! Controles:Pular / agarrar bola - espaço ou DShoot - liberar espaço ou controles do jogador D2 - D e JSobre o criador:Bouncy Basketball foi criado pela Dreamon Studios. Este é o segundo jogo deles no Poki, depois do Gladihoppers!

Site: poki.com

