Ping Pong Chaos é um jogo de pingue-pongue online criado pela New Eich Games. Jogue pingue-pongue saltando para acertar a bola em arenas esportivas, bares e montanhas. Experimente diferentes modos de rotação e bolas para diversão extra. Jogue contra o computador ou um amigo no modo Torneio.Ping Pong Chaos é criado pela New Eich Games, os criadores de Rooftop Snipers 2, Getaway Shootout e Tube Jumpers.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Ping Pong Chaos. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.