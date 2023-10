Combat Online (Combat 5) é um jogo de tiro multijogador em primeira pessoa criado pela NadGames. O jogo é uma continuação do sucesso original Combat Reloaded. Combat Online apresenta as mesmas batalhas incríveis e cheias de ação que você conhece e adora. Este é visualmente um dos jogos mais avançados disponíveis online. Junte-se a diferentes tipos de modos de jogo, como FFA, CTF ou Team Battle. > Entre em uma variedade de arenas para enfrentar jogadores de todo o mundo. Não encontrando uma arena que seja desafiadora o suficiente para você? No Combat Online você pode criar suas próprias arenas no editor de mapas. Você tem o que é preciso para ser o campeão de combate definitivo?Combat Online, também conhecido como Combat 5, foi criado pela NadGames, com sede no México. Eles também são os criadores de Combat Reloaded e Combat Reloaded 2.

