Bomber Royale é um jogo Battle Royale 3D online criado pela NadGames. Oferecendo modos single player e multiplayer com fantástica ação em tempo real, Bomber Royale tem partidas emocionantes que irão surpreendê-lo. Jogue uma bomba e empurre-a em direção aos seus oponentes e espere que ela exploda no momento certo. Destrua caixas e itens ao seu redor para reabastecer seu arsenal e coletar itens bônus. Você pode até usar a moeda do jogo para desbloquear novas skins. Vá em frente e experimente, este jogo é uma bomba!Movimento - WASD ou setas Soltar bomba - Barra de espaço Empurrar bomba - Botão esquerdo do mouseBomber Royale foi criado por NadGames. Confira seus outros jogos emocionantes no Poki: Combat Online, Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, PixWars 2 e Rebels Clash

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bomber Royale. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.