Subway Clash 3D é um jogo de tiro multijogador onde você deve descer até o metrô e se preparar para liderar sua equipe na luta pelos esgotos! Atire e destrua o maior número possível de seus oponentes para chegar ao topo das tabelas de classificação. Pegue várias armas e aumentos de saúde para ajudá-lo no caminho. Subway Clash 3D no Poki também funciona na web móvel, para que você possa levar a diversão de fotografar onde quer que vá. A Freeway Interactive é conhecida pela série Clash 3D e está sediada na Rússia. Eles têm outros jogos no Poki: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D e Airport Clash 3D

Site: poki.com

