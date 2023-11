Lethal Sniper 3D: Army Soldier é um jogo de tiro onde o objetivo é completar seus objetivos de atirador. Empunhe seu rifle, cuide da instabilidade de sua própria respiração e mire sorrateiramente em seus inimigos. Tenha cuidado para não desperdiçar munição!Bloquear/Desbloquear cursor - L Aim/Shoot - LMBLethal Sniper 3D: Army Soldier é criado por PaperBunker s.r.o. Eles são os criadores de The Pillar e Goat vs Zombies. Dê uma chance aos dois no Poki!

Site: poki.com

