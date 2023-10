Sniper vs Dinosaurs é um jogo de tiro em 3D que permite usar um rifle de precisão para atirar em dinossauros. Experimente a diversão de se esgueirar até um telhado e eliminar os monstros gigantescos que correm pelo mapa. Você também pode correr e coletar itens para gastar na melhoria de sua jogabilidade, atualização de armas e contratação de novos Cuties. Você deve conhecer Cuties de outros jogos, como Cute Army ou A Cat Story. Atire no chapéu de cada dinossauro para derrubá-lo e provar que tem a melhor mira! Certifique-se de explorar todas as áreas do Dino Park, Strange Caves e da Cidade Grande. Você está pronto para o jogo de atirador mais exclusivo? Esses dinossauros não são! Mire usando o cursor e aperte o botão esquerdo do mouse para atirar. Zoom - Clique com o botão direito do mousePular - Barra de espaço (pressione duas vezes para pular duas vezes)Sniper vs Dinosaurs é criado por Cute Army. Jogue seus outros jogos fofos no Poki: A Cat Story e cute-army. Você pode jogar Sniper vs Dinosaurs gratuitamente no Poki.Sniper vs Dinosaurs pode ser jogado no seu computador.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Sniper vs Dinosaurs. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.