Stickman Army: The Defenders é um jogo stickman estratégico legal. Tome decisões sobre onde deseja colocar seu exército para poder lutar contra o exército inimigo e proteger a Casa Branca a todo custo! Você pode colocar homens armados em diferentes posições para derrubar o inimigo, mas também pode solicitar apoio aéreo para obter suprimentos extras. Stickman Army: The Defenders é um jogo de batalha HTML5 que você pode jogar gratuitamente no Poki no seu navegador.Controles:Use o mouse para navegar pelo jogo Sobre o criador: Exército Stickman: Os Defensores foi criado pela Playtouch. Eles também são os criadores de outros jogos Stickman Army e Stickman Fighter.

Site: poki.com

