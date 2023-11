Stickman Fighter: Epic Battle é um jogo épico de stickman onde você tem que lutar contra ondas intermináveis ​​de stickmen inimigos. Mesmo que este jogo tenha controles fáceis, seu tempo deve ser exatamente o certo para progredir em todos os níveis e se tornar o vencedor final da batalha. Entre na arena e acerte o máximo de stickmen que puder, enquanto ocasionalmente usa as armas que estão em sua mão. Como este é um jogo HTML5, você pode jogar Stickman Fighter: Epic Battle no seu desktop e no celular no seu navegador. Jogue este jogo no Poki gratuitamente! Controles: Pressione para a esquerda - Seta para a esquerda / A Clique para a direita - Seta para a direita / D Sobre o criador: Stickman Fighter: Epic Battle foi criado pela Playtouch. Eles também são os criadores de outros jogos Stickman Army e Stickman Fighter. Quando terminar todos os níveis deste jogo, você também poderá jogar a sequência Stickman Fighter: Epic Battle 2 no Poki!

Site: poki.com

