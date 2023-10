Gun Fu: Stickman 2 é um jogo de tiro stickman, criado pela Dobsoft Studios. Em Gun Fu, você é um stickman cercado por inimigos de todos os lados. Seu objetivo é abater o máximo de inimigos que puder, antes que eles cheguem até você. Os inimigos vêm de seis direções e você pode atirar nessas direções pressionando a tecla correspondente. Certifique-se de que cada tiro conta, porque se você errar três vezes, o jogo termina. Você pode optar por jogar com o mouse ou com o teclado. Atire no canto superior esquerdo - Q Atire no meio esquerdo - A Atire no canto inferior esquerdo - Z Atire no canto superior direito - O Atire no meio direito - K Atire no canto inferior direito - M Navegação no menu - teclas de seta Interação no menu - Barra de espaçoDobsoft Studios é o criador por trás Gun Fu Stickman 2. Eles também criaram outros jogos como Stickninja Smash

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Gun Fu: Stickman 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.