Pole Riders é um jogo de habilidade onde seu objetivo é saltar com vara e lançar uma bola suspensa acima de sua cabeça no castelo do oponente. O Jogador 1 usa as teclas WASD para controlar o personagem, e o Jogador 2 usa as teclas de seta para controlar o personagem. Pressionar esquerda e direita respectivamente fará com que eles corram para a esquerda e para a direita. Pressionar para cima e para baixo aumentará ou abaixará o mastro que eles estão segurando em relação à direção para os quais estão voltados. O objetivo final do jogo é bater a bola do meio para o gol oposto. Você tem o que é preciso para ser o último a ficar acima do solo? Compartilhe o jogo com seus amigos para multiplicar a diversão!O jogador 1 usa WASD para controlar seu personagem, e o jogador 2 usará as teclas de seta para controlar seu personagem.Pole Riders foi criado por Bennett Foddy. Jogue seus outros jogos lendários no Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP e Little Master Cricket

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Pole Riders. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.