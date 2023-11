Do criador de Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero e muito mais, chega Fortz, o jogo para dois jogadores sobre como destruir a base do seu oponente. Use sua torre, sua inteligência e uma seleção de armas malucas para derrubar seu inimigo! Jogue Fortz gratuitamente com um segundo jogador no mesmo computador para obter o máximo de diversão. Esta versão online do Fortz oferece um editor de níveis completo para carnificina personalizada, bem como uma série de níveis pré-fabricados para você e seus amigos destruirem uns aos outros! É hora de acertar as contas – jogue Fortz no Poki para acabar com qualquer discussão entre você e um amigo! Controles: Jogador 1: W, A, D - Mover (solo) W, S - Mira (torre) D- Atirar S - Colocar bloco (chão) Jogador 2: Teclas de seta para cima, esquerda e direita - Mover (solo) Teclas de seta para cima e para baixo - Mira (torre) Tecla de seta para esquerda - Atirar Tecla de seta para baixo - Colocar bloco (solo) Dicas e truques: - Não se esqueça de recarregar regularmente sua torre – ela não disparará se estiver vazia! - Confira o recurso de seleção de nível para arranjos de blocos mais interessantes. Sobre o criador: Fortz é oferecido a você pela Colin Lane Games, com sede em Estocolmo, Suécia. Colin Lane é uma equipe de desenvolvimento individual que também criou os sucessos Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom e Golf Zero.

