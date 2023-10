Base Bros é um jogo multijogador online no qual você deve tentar defender sua base de ondas de inimigos invasores. Você tem o que é preciso para enfrentar os inimigos voadores de outro planeta com seu amigo? Junte-se a seus amigos e comece a escalar, construir e atirar para defender seu mundo. Jogue Base Bros e prove que você é o melhor defensor.WASD - Move S - Atire/useTeclas de seta - Mover seta para baixo - Atire/useBase Bros foi criado por Colin Lane Games, um estúdio individual com sede em Estocolmo, Suécia. Os outros jogos de Colin Lane incluem dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz e Golf Zero.

