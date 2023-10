Mate monstros para escapar do Templo do Boom! Este jogo de plataforma explosivo desafia você a sobreviver a ondas de ataques mortais. No modo Campanha, você enfrentará criaturas ímpias em três templos. No modo Endless, sua missão é matar tudo e permanecer vivo! Salto ou salto duplo - seta para cima Mova-se para os lados - seta para a esquerda/direita Pegue a arma - seta para baixo Atirar - z Trocar de arma - x Salto ou Salto duplo - w Mover-se para os lados - a/s Pegar a arma - s Atirar - c Trocar de arma - v Saltar ou Salto duplo - seta para cima Mover para os lados - seta para a esquerda/direita Pegar a arma - seta para baixo Atirar - k Trocar de arma - lSobre o criador: Temple of Boom foi criado por Colin Lane Games, um estúdio individual com sede em Estocolmo, Suécia. Os outros jogos de Colin Lane incluem os sucessos de b-ball Dunkers e Dunkers-2, os jogos de luta livre Wrassling e Rowdy Wrestling, o jogo multiplayer de defesa de torre Fortz, a brincadeira esportiva Golf Zero e seu mais recente Big Shot Boxing.

Site: poki.com

