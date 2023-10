Touchdowners é um jogo online de futebol americano criado por Colin Lane. O desafio neste jogo é vencer conseguindo o maior número de touchdowns. Com sua equipe de três jogadores, você precisará correr, pular e passar para chegar primeiro à end zone. Você planeja jogar com dois jogadores ou sozinho no modo arcade ou carreira.Teclas de seta - Mover para a esquerda/direitaZ - Passar a bolaModo para dois jogadoresJogador 1Z - Mover para a esquerdaX - Mover para a direitaC - Passar a bolaJogador 2Teclas de seta - Mover para a esquerda/direitaM - Passar a bolaTouchdowners é criado por Colin Lane Games, um estúdio individual com sede em Estocolmo, Suécia. Outros jogos de Colin Lane incluem b-ball hit dunkers-2 e também Wrassling, Temple of Boom, Fortz e Golf Zero.

Site: poki.com

