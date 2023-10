Dunkers é um jogo de basquete de física criado por Colin Lane Games. Balance os braços, pule e marque pontos em Dunkers! Este jogo de basquete arcade apresenta os modos Carreira e 2 jogadores. Você começará como Pinko. Pegue a bola e use-a para saltar para cima. Marque cestas com Froggo, Timmy e Nerdo! Dunkers é criado por Colin Lane Games, um estúdio individual com sede em Estocolmo, Suécia. Os outros jogos de Colin Lane incluem a sequência de Dunkers, dunkers-2, Wrassling, o jogo de plataformas arcade Temple of Boom, o jogo multijogador de defesa de torre Fortz e a brincadeira esportiva Golf Zero.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Dunkers. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.