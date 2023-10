Perfect Dunk é um jogo de esportes com física de salto realista e experiência viciante de basquete. Arremessar aros nunca foi tão fácil e relaxante: tudo o que você precisa fazer é manter pressionado o botão e tentar passar a bola pela rede. Faça combos em cadeia, pule na parede e tente aumentar sua pontuação de maneiras emocionantes para jogar do seu jeito. Seus amigos conseguirão superar sua pontuação em Perfect Dunk? Compartilhe este jogo com eles e descubra! Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova o cursor para mirar. Solte para atirar.Perfect Dunk é criado pela QKY Games. Jogue seus outros jogos Evite Dying, Fire Road, Pocket Hockey, Arrower e Neon War no Poki!

Site: poki.com

