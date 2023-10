Cannon Strike é um jogo de habilidade criado pela QKY Games. Seu objetivo é encher o balde abaixo com as bolas coloridas do seu arsenal. Mire com inteligência, atire no canhão e encha todos os baldes com cores. As bolas que você não conseguir colocar no balde serão deduzidas pontos da sua pontuação final. Vá em frente e compartilhe Cannon Strike com seus amigos para comparar suas pontuações mais altas!Clique ou toque na tela para atirar bolas no recipiente abaixo. Cronometre seus movimentos e tente não desperdiçar bolas.Cannon Strike foi criado pela QKY Games. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Flipper Dunk, Hero Rescue, Evite Dying, Fire Road, Pocket Hockey e Neon War

Site: poki.com

