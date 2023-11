Dot Rush é um jogo de habilidade desenvolvido pela QKY Games. Neste jogo, você assume o controle das bolas giratórias vermelhas e azuis e tenta fundi-las com o bolas atirando neles a toda velocidade. Teste seus reflexos girando-os no momento certo, caso contrário você perderá pontos. Vá em frente e tente bata sua própria pontuação mais alta neste incrível jogo de habilidade. Dot Rush é muito mais divertido quando você compartilha o jogo com seus amigos e compara suas pontuações. Clique ou toque na tela no momento certo para virar as bolas. Você ganha pontos quando as bolas da mesma cor se tocam. Quando o cores opostas se tocam, você perde pontos. Dot Rush foi criado pela QKY Games. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Bouncy Dunks, Power Light, Golpe de Canhão, Flipper Dunk, Resgate de Herói, Evite Morrer, Estrada de Fogo, Hóquei de Bolso e Guerra Neon

poki.com

