Knight Brawl é um jogo de luta com temática medieval onde você precisará provar seu valor como o maior cavaleiro do reino! Criado pela Colin Lane Games, o jogo apresenta a física agitada que você conhece e adora em jogos como Dunkers 2, Rowdy Wrestling e muito mais. Jogue Knight Brawl no Poki e classifique moedas nos modos desafio, sobrevivência e carreira para desbloquear mais armas, escudos, capacetes, armaduras e muito mais! Cuidado, pois mais e mais inimigos vêm desafiá-lo em Knight Brawl. Controles: Teclas de seta para esquerda/direita - Mover Tecla de seta para cima - Pular Z - acertar X - Traço Sobre o criador: Knight Brawl é criado por Colin Lane Games, com sede em Estocolmo, Suécia. Os outros jogos de Colin Lane incluem Dunkers e Dunkers 2, Wrassling, o jogo de plataformas arcade Temple of Boom, o jogo multijogador de defesa de torre Fortz e a brincadeira esportiva Golf Zero.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Knight Brawl. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.