Sweet Run é um jogo de plataforma com tema de doces criado por IP Zlata Roshchina. Explore um mundo brilhante e colorido onde as montanhas são feitas de geleia e as estradas são pavimentadas com massa saborosa. Neste corredor, corra, pule e deslize por vários tipos de obstáculos e desbloqueie personagens de desenhos animados surpresa. Mas não se deixe enganar pela natureza kawaii deste jogo, pois o ritmo ficará mais rápido conforme você joga. Como jogar: Mover - Teclas de seta para esquerda / direita Pular - Tecla de seta para cima Deslizar - Tecla de seta para baixo Traço - Tecla de seta para baixo (No ar)Sobre o criador:Sweet Run foi criado por IP Zlata Roshchina. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

