Tumble Wrestling é um jogo de luta criado por Gruffazilla. Comece sua carreira de wrestling com um dos personagens de pixel art da extensa lista e embarque nesta jornada cheia de ação e baseada na física. Há uma variedade de lutadores para escolher, cada um com um movimento característico do wrestling profissional que pode ser usado para enfraquecer ou nocautear seu oponente. Use golpes poderosos, chicotes irlandeses, quedas de cotovelo, quedas atômicas, bate-estacas e movimentos fora das cordas para conquistar essa vitória! Você pode até atualizar seus lutadores com o dinheiro que ganhou. Vá em frente e pule no ringue!Tente tirar seu oponente do ringue usando as teclas de movimento.Luta - WASD ou teclas de setaTumble Wrestling é criado por Gruffazilla. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

