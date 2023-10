Pixel Volley é um jogo de vôlei para 2 jogadores com estilo retrô que inclui vários personagens, níveis e personalização de jogo. O menu permite escolher entre três modos diferentes. O ícone do vôlei é para partidas rápidas. O ícone do troféu é para um torneio e o ícone do pódio é para a Star League. Ao vencer a liga Star, você desbloqueia a liga Sun! Na parte inferior você tem o incrível modo local para dois jogadores. Ao lado disso. o jogo apresenta muitas opções de personalização. Já existem mais de 50 personagens para escolher! E você pode personalizar as regras do jogo. Você pode, por exemplo, jogar com uma rede que se move para cima e para baixo, uma bola que diminui de tamanho, ou jogar uma bola de futebol americano ou uma bola com uma serra no fundo! Seus personagens agem como pinos de boliche, saltando para o lado que estão voltados, então certifique-se de sempre verificar para onde seus personagens estão indo. Você consegue vencer torneios, ligas e seus amigos no Pixel Volley? Controles: Um jogadorMove - seta para a esquerda / seta para a direitaDois jogadoresMove - seta para a esquerda / seta para a direitaMove - Z / XSobre o criador: Pixel Volley foi criado pela FM Studio, com sede na Itália. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

