Retro Bowl é um jogo de futebol americano criado pela New Star Games. Você está pronto para liderar seu time dos sonhos até a vitória? Seja o chefe de sua franquia da NFL, expanda seu elenco, cuide de suas tarefas de imprensa para manter seu time e fãs felizes. As infinitas maneiras de personalizar seu time e estratégia garantirão que o jogo nunca se torne repetitivo ou chato. Você pode até editar o nome, camisa ou localização de cada jogador! Com a ajuda da agência gratuita, você pode facilmente melhorar ou reconstruir sua equipe ao seu gosto. Retro Bowl tem a combinação perfeita de controle e jogo automático, então você não conseguirá largar este jogo de gerenciamento de equipe com estilo retrô glorioso! Você consegue passar de nota e levar seu time ao prêmio final? O Retro Bowl pode ser jogado no seu PC. E desde a atualização de 2021 do Retro Bowl, ele pode ser jogado na web usando seu celular e tablet!Navegar - Mouse / TrackpadSelecionar - LMBRetro Bowl foi criado pela New Star Games Ltd. offline!Sim, o Retro Bowl pode ser jogado usando seu dispositivo móvel no Poki!No Retro Bowl, você joga no ataque e não na defesa. Isto não só significa que construir um ataque de qualidade é mais importante do que construir uma boa defesa, mas também significa que nenhuma posição defensiva individual é mais importante do que qualquer outra posição defensiva. Clique no círculo azul abaixo do jogador. Enquanto você corre, você pode mover-se para cima e para baixo com um gesto de deslizar. Você pode trocar de equipe no Retro Bowl. Quando você muda de time no Retro Bowl, você pode razoavelmente esperar que o time para o qual você mudou estará em tão má forma quanto o time com o qual você iniciou sua carreira, independentemente das classificações exibidas por esse time. O teto salarial no Retro Bowl começa em $ 200 milhões!A maneira mais segura de jogar Retro Bowl e outros jogos com seus amigos no Poki.no.Você pode jogar Retro Bowl em seu computador, telefones celulares e tablets aqui no Poki.

Site: poki.com

