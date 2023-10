MicroWars é um jogo de estratégia onde você luta pelo controle do mapa. Envie suas tropas às bases para atacá-las e tentar controlá-las. As bases que você controla geram tropas extras ao longo do tempo, então quanto mais bases você controla, mais poder você tem. Os mapas contêm várias bases neutras. Você está pronto para conquistar mais rápido do que seu inimigo conquista você? MicroWars é criado pela Okashi Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki! Você pode jogar MicroWars gratuitamente no Poki.MicroWars pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

