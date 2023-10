Apple Knight: Fight é um jogo de ação e plataforma para 2 jogadores onde você luta contra outro cavaleiro em uma arena multiplataforma cheia de armas exclusivas. Você pode jogar o modo Single Player para lutar contra a IA, ou o modo Player Versus Player se quiser jogar com um companheiro. Tudo que você precisa fazer é esgotar a barra de saúde do seu inimigo por qualquer meio necessário. Acerte o canhão no momento certo para lançá-lo contra seu inimigo e causar um grande dano. Se você não gosta de ataques à distância e projéteis, você pode ir direto para o corpo a corpo e atacar com sua espada confiável, ou pegar o saque deixado pelo mago e tentar usá-lo. Você está pronto para lutar contra todos os cavaleiros que enfrenta usando canhões, espadas, explosivos, power-ups especiais e, o mais importante, maçãs?Apple Knight: Fight é criado pela Limitless LLC. Jogue seus outros jogos de aventura no Poki: Apple Knight, Apple Knight: Mini Dungeons e Viking Village. Você pode jogar Apple Knight: Fight gratuitamente no Poki.Apple Knight: Fight pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

