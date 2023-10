Olha, seu saque! é um jogo de cartas que incorpora elementos de Dungeon Crawler e RPG. Você começará com a carta do seu herói que indica seus poderes de ataque e defesa. Centrado em sua carta, você também receberá um baralho que randomiza seus encontros na misteriosa masmorra cheia de magia, experiência, recompensas e perigo. Tudo o que você precisa fazer é mover sua carta de herói para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. Qualquer que seja a carta que seu herói passe, ele irá interagir ou lutar com ela. Preste atenção aos seus pontos de saúde para não morrer para um dos chefes fortes do jogo. Passe por masmorras, desbloqueie baús, beba elixir, colete moedas, lance bolas de fogo, evite armadilhas venenosas e com espinhos, derrote chefes. A cada chefe que você derrota, você tem a chance de atualizar seu herói à medida que fica mais forte. Vá em frente e comece a explorar as masmorras perigosas e seja o melhor mestre de masmorras em Look, Your Loot!Movimento - WASD ou teclas de seta (deslize na tela sensível ao toque)Você tem 11 heróis com táticas diferentes para alcançar o máximo de itens possível. Eles são Cavaleiro, Mago, Paladino, Ladrão, Ruiner, Dark Druid, Sir Lancelot, Berserker, Assassin, Plague Doctor e Archer.Look, Your Loot! é criado por Dragosha. Jogue seu outro RPG de ação 3D em Poki: Foggy FoxVocê pode jogar Look, Your Loot! gratuitamente no Poki.Look, Your Loot! pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

