Dungeons & Dress-Ups é um jogo de vestir único que incorpora elementos de jogos de RPG de fantasia. Este jogo irá colocá-lo em um mundo mágico cheio de maravilhas e beleza, e você poderá ser quem quiser! Você quer ser um guerreiro lendário descendente de uma linhagem ancestral de mercenários? Você quer ser a travessa princesa lançadora de feitiços de um reino distante? Você quer ser um orc de cabelo rosa que usa arco e flecha? Ou você quer apenas ser um herói elfo sem nome com um senso de estilo interessante para os tempos medievais? Você pode ser todos eles em Dungeons & Dress-Ups! Tudo o que você precisa fazer é criar seu herói e usar o painel do jogo para personalizar todos os aspectos do seu personagem, desde pele, cabelo, características faciais, roupas, armas e cenário! Quando estiver satisfeito com sua criação, toque no botão à esquerda para salvá-la em seu dispositivo. Vá em frente e mostre-nos o quão criativo você é - você está pronto para escolher sua própria aventura e criar o conjunto perfeito de heróis para suas histórias emocionantes?Clique ou toque em um item/cor para equipá-lo ou desequipá-lo. Toque no botão superior esquerdo para randomizar seu personagem. Toque no botão abaixo para salvar sua criação.Dungeons & Dress-ups foi desenvolvido pela ARF Games em 2022. Eles têm um jogo de luta hilariante e divertido no Poki: BearsusVocê pode jogar Dungeons & Dress-ups gratuitamente no Poki.Dungeons & Dress- ups pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Dungeons & Dress-Ups. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.