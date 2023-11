Tiny Dangerous Dungeons é um jogo de plataforma onde você mora em masmorras para caçar tesouros. Nesta aventura metroidvania em pixel art, você pode explorar uma enorme masmorra, enfrentar criaturas assustadoras, coletar power-ups ocultos e adquirir novas habilidades para ajudá-lo em sua missão. Os itens que você coletou podem ser a chave para desbloquear novas passagens, então explore cada canto e recanto. O jogo tem o estilo da linda pixel art monocromática dos anos 90, para que você possa sentir a nostalgia enquanto joga. Você pode ajudar Timmy a sobreviver nas minúsculas masmorras perigosas e se tornar o melhor caçador de tesouros do mundo? Dica profissional: confira o modo Contra-relógio para um belo desafio depois de terminar o jogo. Mover - Seta para a esquerda / direita Pule - X ou barra de espaço Enter - Seta para baixo Minúsculas Dungeons Perigosas são criadas pela Adventure Island. Confira seus outros jogos no Poki: Heart Star, Super Dangerous Dungeons e Total Party Kill!Você pode jogar Tiny Dangerous Dungeons gratuitamente no Poki.Tiny Dangerous Dungeons pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

