Big Tower Tiny Square é um jogo de plataforma de quebra-cabeça no qual você é um personagem quadrado que está em uma emocionante plataforma de vários níveis cheia de armadilhas e obstáculos perigosos. Você não salva uma princesa neste jogo, você apenas salva seu abacaxi favorito! Desvie de balas, salte poços de lava, desbloqueie pontos de controle e pule na parede para subir na perigosa Grande Torre nesta aventura que requer reflexos rápidos e alta precisão. Inspirado em jogos de arcade de tela única, Big Tower Tiny Square promete proporcionar uma experiência inesquecível se você for paciente. Você está pronto para pular... muito?Mover - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaPular - espaço ou seta para cimaReiniciar - YBig Tower Tiny Square foi criado pela EO Interactive. Jogue seu outro jogo de arcade no Poki: Big NEON Tower VS Tiny SquareVocê pode jogar Big Tower Tiny Square gratuitamente no Poki.Big Tower Tiny Square pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

