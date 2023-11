Big Tower Tiny Square 2 é um jogo de plataforma onde você pula e passa por obstáculos e armadilhas perigosas. Nosso personagem quadrado está de volta para mais aventuras em busca do famoso abacaxi! Suba a torre cuidadosamente projetada enquanto evita espinhos, armadilhas e outros perigos. Toque em cada ponto de controle para salvar seu progresso nesta implacável plataforma multinível. Você consegue chegar ao topo e salvar o abacaxi mais uma vez? Não se esqueça de compartilhar o jogo com seus amigos e descobrir quem consegue completar a torre mais rápido.Mover - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaPular - espaço ou seta para cimaReiniciar - YBig Tower Tiny Square 2 foi criado pela EO Interactive. Jogue seus outros jogos de arcade no Poki: Big Tower Tiny Square e Big NEON Tower VS Tiny SquareVocê pode jogar Big Tower Tiny Square 2 gratuitamente no Poki.Big Tower Tiny Square 2 pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

