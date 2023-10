Duo Vikings 2 é um jogo cooperativo para 2 jogadores da 7Spot Games. No segundo capítulo da série Duo Vikings, nossos dois amigos vikings continuam sua jornada explorando mais castelos cheios de obstáculos e níveis cuidadosamente projetados. Você pode jogar sozinho, mas é muito mais emocionante jogar com um amigo e resolver todos os quebra-cabeças juntos. Pise em gatilhos, abra portas, ative elevadores e quebre objetos quebráveis. Abra caminho por esses corredores deslumbrantes e conquiste seu lugar em Valhalla.Mova - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaPule - tecla de seta W ou para cimaAperte/Use - tecla de seta S ou para baixoDuo Vikings 2 foi criado por 7Spot Games, um vídeo lituano desenvolvedor e editor de jogos. Eles têm outros jogos colaborativos no Poki: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 e ZOOM-BE 3. Eles também têm jogos de caminhão como: Truck Loader 4 e Truck Loader 5.

Site: poki.com

